BASF Aktie News: BASF kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 42,23 EUR. Bei 42,72 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BASF-Aktie sank bis auf 42,23 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 104.713 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 38,93 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,33 EUR ab. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 7,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 27.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.974,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.753,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 25.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF