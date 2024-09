BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Montagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 47,68 EUR ab.

Die BASF-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 47,68 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 47,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,83 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 140.830 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Mit einem Kursverlust von 15,74 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,21 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 50,00 EUR.

Am 26.07.2024 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,56 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die BASF-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 22.10.2025.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

