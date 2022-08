BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BASF

Aktien in diesem Artikel BASF 41,73 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 41,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 41,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 645.889 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 39,85 Prozent Luft nach oben. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 5,77 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,57 EUR je BASF-Aktie an.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,37 EUR gegenüber 2,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.753,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.974,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von BASF rechnen Experten am 25.10.2023.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie dreht in die Verlustzone: BASF kündigt 'Fackeltätigkeit' im Werksteil Nord an

Wintershall DEA-Aktie: Wintershall expandiert Geschäft in Norwegen

BASF-Aktie dreht ins Plus: Situation nach Mannheimer Chemieunfall mit BASF-Container unverändert - aber stabil

