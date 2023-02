BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Freitagnachmittag gefragt

Um 04:22 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 34,71 EUR nach oben. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,00 EUR zu. Mit einem Wert von 34,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 105.223 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,45 EUR an. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 18,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 32,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 5,53 Prozent wieder erreichen.

2019 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,77 GBP. Das durchschnittliche Kursziel der BAT-Aktie wird bei 40,14 GBP angegeben.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 29.02.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,94 GBP je Aktie aus.

