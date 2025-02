Goldman Sachs Group Inc.

BAT Neutral

17.02.25

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 3400 auf 3200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung an die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 an. Er kappte seine Ergebnisschätzungen vor allem wegen Kanada bis 2027 um rund 6 Prozent und dämpfte seine Wachstumserwartung an 2025./ag/gl

