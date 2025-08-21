DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.439 +0,7%Euro1,1593 -0,1%Öl67,51 -0,2%Gold3.332 -0,2%
Bauarbeiten im Frankfurter Hauptbahnhof - Umleitungen nötig

22.08.25 05:39 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen Bauarbeiten am Frankfurter Hauptbahnhof müssen sich Fahrgäste ab heute (22. August) auf Einschränkungen des Zugverkehrs einstellen. An mehreren Stellen werden unter anderem Weichen, Schienen und Schwellen erneuert, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Die Arbeiten erfolgen gebündelt an den sechs Wochenenden zwischen 22. August und 28. September (von Freitag 21.00 Uhr bis Montag 5.00 Uhr) sowie nachts jeweils zwischen 22.00 und 5.00 Uhr. Dies soll die Auswirkungen so gering wie möglich halten.

Während der Arbeiten werde der Zugang zu den Bahnsteigen 14/15 sowie 16/17 nicht möglich sein. Die Bahn kündigte Gleisänderungen, Umleitungen und Änderungen im Zugverkehr an. Dies betreffe mehrere Linien der Hessischen Landesbahn (HLB) von und nach Mittel- und Nordhessen.

Betroffen sind auch einzelne Fernverkehrszüge, wie die Bahn mitteilt. Sie halten nicht am Hauptbahnhof, sondern in Frankfurt-Süd oder Frankfurt-West oder enden bereits in Bad Nauheim. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren.

Insgesamt würden mehr als acht Millionen Euro in die Infrastruktur des Hauptbahnhofs investiert, teilt die Bahn mit. Eingesetzt werden Groß- und Spezialmaschinen, darunter eine Weichenstopfmaschine./isa/DP/zb