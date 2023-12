Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 31,08 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 31,08 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 31,03 EUR. Mit einem Wert von 31,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.323.817 Bayer-Aktien.

Bei 65,66 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 52,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 30,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,10 EUR an.

Am 08.11.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.342,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.281,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 26.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,41 EUR je Bayer-Aktie.

