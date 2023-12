Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 30,98 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 30,98 EUR ab. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,83 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.555.528 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 65,66 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 111,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2023 erreicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 2,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,10 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR im Vergleich zu 11.281,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

