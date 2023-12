Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagvormittag fester

Kurs der Bayer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 31,43 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 31,43 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 31,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 214.885 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 108,94 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 30,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,10 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 6,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

