Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 19,07 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 19,07 EUR ab. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 18,95 EUR. Bei 19,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.109.346 Stück gehandelt.

Bei 36,09 EUR erreichte der Titel am 08.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 89,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 3,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,985 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 27,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 12.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -4,65 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 9,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,62 Prozent verringert.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2026 dürfte Bayer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

