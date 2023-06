Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Mittag vor

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,49 EUR

0,75% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 52,50 EUR zu. Die Bayer-Aktie legte bis auf 52,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 52,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 565.465 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 67,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 11,05 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,90 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 11.05.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,71 Prozent zurück. Hier wurden 14.389,00 EUR gegenüber 14.639,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Bayer am 08.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 6,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie tiefer: Bill Anderson übernimmt Bayer-Konzernspitze - Rechte an Krebs-Wirkstoffen gesichert

So schätzen Analysten die Bayer-Aktie ein

Bayer-Aktie leichter: Bayer begibt neue Senior Bonds über 3 Milliarden Euro

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com