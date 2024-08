Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 27,78 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 27,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 27,92 EUR. Bei 27,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.439.148 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2023 auf bis zu 53,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,80 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 14.05.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,04 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer

Bayer-Aktie verliert: Bayer beantragt US-Zulassung für neues Menopause-Mittel Elinzanetant

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags in Rot