Bayer Aktie News: Bayer zieht am Mittag an

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 51,72 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 52,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 927.929 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 23,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,91 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2022. Das EPS belief sich auf 1,93 EUR gegenüber 1,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 12.819,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.854,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Am 07.11.2023 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,85 EUR fest.

