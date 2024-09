Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Montagmittag vor

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 27,93 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,93 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 28,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 686.119 Stück.

Am 12.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 83,75 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 11,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,89 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,92 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,14 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,07 EUR im Jahr 2024 aus.

