Bayer Aktie News: Bayer verliert am Mittag

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 26,25 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 26,25 EUR ab. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 26,26 EUR. Bei 26,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 439.257 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 29,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,29 EUR angegeben.

Am 13.05.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,04 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 11.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

