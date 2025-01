Bayer Aktie News: Bayer fällt am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 19,26 EUR ab.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 19,26 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,37 EUR. Bisher wurden heute 514.959 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2024 markierte das Papier bei 36,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 87,40 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 4,39 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,985 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,22 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 12.11.2024 vor. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -4,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 4,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

