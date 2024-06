Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 28,62 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 11:48 Uhr 1,3 Prozent. Bei 28,65 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 682.905 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 53,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 88,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 14,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,203 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 14.05.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,13 EUR je Bayer-Aktie.

