Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Mittwochvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 25,98 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 25,98 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,04 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,97 EUR. Zuletzt wechselten 37.373 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 53,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 107,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 3,91 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,90 EUR.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Bayer.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,09 EUR je Aktie belaufen.

