Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag leichter

Bayer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 44,46 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 44,46 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 44,44 EUR. Bei 44,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 421.097 Bayer-Aktien.

Bei 65,66 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,44 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 0,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,80 EUR.

Bayer gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,85 Prozent auf 11.044,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,24 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

