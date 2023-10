Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 44,59 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bayer befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 44,59 EUR ab. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,57 EUR nach. Bei 44,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 92.264 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2023 bei 44,57 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 0,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,80 EUR an.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.819,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,24 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

September 2023: Analysten sehen Potenzial bei Bayer-Aktie

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Bayer-Investment eingefahren

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen