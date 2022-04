Bayer Aktie News: Bayer legt am Montagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Bayer 64,74 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 12:22 Uhr 2,3 Prozent. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 65,14 EUR. Mit einem Wert von 65,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.295.009 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2022 bei 65,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Abschläge von 31,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,42 EUR an.

Am 10.05.2022 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,00 Milliarden EUR – eine Minderung von 10,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,12 Milliarden EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 10.05.2022 erwartet. Bayer dürfte die Q3 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,58 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

