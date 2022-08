Bayer Aktie News: Bayer verliert am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,33 EUR

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 57,54 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,07 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.050.891 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,37 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 31,06 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 76,69 EUR an.

Bayer gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 14.639,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 12.328,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Bayer am 04.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2022 7,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

