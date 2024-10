Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 29,83 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 29,83 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,67 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,87 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 806.054 Bayer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2023 auf bis zu 45,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 34,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,31 Prozent.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,25 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bayer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,92 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 11,14 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,06 EUR je Aktie belaufen.

