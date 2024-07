Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag ins Plus

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 26,50 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 26,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 26,57 EUR. Bei 26,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 507.696 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 5,79 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,90 EUR.

Am 14.05.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,34 Prozent auf 13,77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

