Bayer Aktie News: Bayer kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Bei der Bayer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,23 EUR.

Mit einem Wert von 26,23 EUR bewegte sich die Bayer-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 26,29 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 26,17 EUR. Mit einem Wert von 26,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.309 Bayer-Aktien.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 53,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 105,11 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,90 EUR.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,04 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,09 EUR fest.

