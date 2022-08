Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,59 EUR

Das Papier von Bayer befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,9 Prozent auf 54,48 EUR ab. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,46 EUR nach. Bei 56,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.747.561 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 19,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 76,69 EUR angegeben.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 12.819,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,98 Prozent gesteigert.

Am 08.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 07.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 7,53 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

