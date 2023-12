Bayer Aktie News: Bayer fällt am Mittag

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 30,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 30,76 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 30,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 929.342 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,66 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Mit einem Zuwachs von 113,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 30,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 1,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 48,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 08.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.342,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2024 gerechnet. Bayer dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 6,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende leichter

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter