Bayer Aktie News: Bayer legt am Nachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 19,52 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 19,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 19,87 EUR. Bei 19,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 2.633.127 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2024 bei 36,09 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 45,91 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,41 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,985 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 27,22 EUR.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR gegenüber -4,65 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 4,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

