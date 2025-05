Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Bayer

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 23,92 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 23,92 EUR ab. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,54 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,21 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.472.540 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,17 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,03 EUR an.

Am 05.03.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 11,73 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,43 EUR je Bayer-Aktie.

