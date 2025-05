Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 23,58 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 23,58 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 23,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 927.185 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 28,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,111 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,03 EUR.

Bayer veröffentlichte am 05.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,12 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

