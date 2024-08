Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Vormittag

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 27,15 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 27,15 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,20 EUR aus. Mit einem Wert von 26,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 216.597 Stück.

Am 09.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 53,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 49,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,07 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,80 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 14.05.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,22 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 13,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 11.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

