Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Um 09:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 52,17 EUR ab. Bei 52,05 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 52,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 39.214 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,76 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,97 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (46,70 EUR). Abschläge von 10,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,90 EUR.

Bayer gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 3,53 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14.639,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14.389,00 EUR.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 6,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

