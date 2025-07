Bayer Aktie News: Bayer gibt am Montagnachmittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 26,05 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 26,05 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 25,90 EUR. Bei 26,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 666.642 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,45 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 13.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 06.08.2025 gerechnet. Bayer dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,40 EUR je Aktie.

