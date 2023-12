Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagmittag tiefer

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 31,58 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 31,58 EUR abwärts. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,52 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.075.152 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 107,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2023 auf bis zu 30,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 4,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,20 EUR.

Bayer veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.342,00 EUR – das entspricht einem Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2023 wird am 05.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht Abschläge