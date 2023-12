Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 31,64 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 31,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 31,59 EUR. Mit einem Wert von 31,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 205.792 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 107,52 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2023 auf bis zu 30,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,20 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 08.11.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.281,00 EUR gelegen.

Am 05.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 6,32 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht Abschläge