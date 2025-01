Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Bayer im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 19,70 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 19,70 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 19,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 658.397 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 35,21 EUR markierte der Titel am 10.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,54 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,985 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,22 EUR.

Am 12.11.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,97 Mrd. EUR, gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,62 Prozent präsentiert.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

