Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gefragt

Die Aktie legte um 09.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 66,12 EUR zu. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 66,14 EUR zu. Bei 65,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 80.405 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 2,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 50,60 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,08 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 10.05.2022 vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,59 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.639,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 12.328,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Bayer dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 7,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

