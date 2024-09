Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Kurseinbußen

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 28,67 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 28,67 EUR ab. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 28,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,05 EUR. Zuletzt wechselten 1.209.256 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2023 auf bis zu 51,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,03 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 14,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,89 EUR an.

Am 06.08.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,92 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,14 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 11,04 Mrd. EUR eingefahren.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bayer.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,07 EUR je Aktie.

