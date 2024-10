Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 28,62 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 28,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 28,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 255.231 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 12.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,46 EUR an. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 37,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,79 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 11,14 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bayer.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer