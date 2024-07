Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,39 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 25,39 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,45 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70.563 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 111,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 1,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,80 EUR an.

Am 14.05.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,09 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab