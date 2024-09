Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 28,46 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 28,46 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,46 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70.813 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 51,32 EUR erreichte der Titel am 12.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 80,32 Prozent zulegen. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,30 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,89 EUR.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,92 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,07 EUR je Bayer-Aktie.

