Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,14 EUR

-2,79% Charts

News

Analysen

Um 11.07.2022 16:22:00 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 56,51 EUR ab. Die Bayer-Aktie sank bis auf 56,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 989.283 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.12.2021 (43,91 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 28,71 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 76,69 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,59 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.639,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Bayer am 04.08.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Bayer-Aktie - Vom Farbstoffhersteller zum Weltmarktführer: Der Aufstieg der Bayer AG

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock