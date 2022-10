Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Bayer 47,39 EUR

-1,32% Charts

News

Analysen

Die Bayer-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 47,40 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 47,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.038 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 30,28 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,91 EUR. Dieser Wert wurde am 06.12.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,33 EUR.

Bayer ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 12.819,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.854,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Bayer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,72 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

September 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Bayer-Aktie angepasst

Bayer: Mit Agrar und Pharma in den Branchen der Zukunft gut positioniert

Bayer-Aktie freundlich: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Gil C / Shutterstock