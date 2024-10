Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 26,29 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 26,29 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 26,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.337.384 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 70,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 06.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,14 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 11,04 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,05 EUR je Aktie aus.

