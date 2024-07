Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Freitagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 26,78 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 26,78 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 27,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 770.629 Stück.

Bei einem Wert von 53,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 100,90 Prozent. Am 07.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 6,80 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 34,80 EUR.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 2,22 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

