Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 54,15 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,28 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.685.675 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,36 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 23,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 78,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 04.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 12.819,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 10.854,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,62 EUR je Aktie belaufen.

