Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 25,88 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 25,88 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 25,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 331.193 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 52,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2023). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 104,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Mit Abgaben von 3,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,89 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 06.08.2024 vor. Bayer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,92 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11,14 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,06 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

