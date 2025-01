Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 20,33 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:06 Uhr 1,7 Prozent. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,42 EUR zu. Bei 20,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156.485 Bayer-Aktien.

Am 12.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 41,06 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 18,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 12.11.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -4,65 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 9,97 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Bayer am 05.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge