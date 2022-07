Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Bayer 55,16 EUR

Um 13.07.2022 09:22:00 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 55,60 EUR ab. Die Bayer-Aktie sank bis auf 55,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,94 EUR. Zuletzt wechselten 86.392 Bayer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 26,64 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,69 EUR.

Bayer ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,53 EUR, nach 2,59 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,75 Prozent auf 14.639,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Bayer.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

