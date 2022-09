Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,08 EUR

Das Papier von Bayer befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 53,82 EUR ab. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,78 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.207.485 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,84 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,91 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 22,58 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,75 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 04.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.819,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.854,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Bayer am 08.11.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 07.11.2023 dürfte Bayer die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,86 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

